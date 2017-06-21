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Общество

Путин рассказал учителям об ограблении

Владимир Путин во время встречи с учителями-наставниками выпускных классов в Кремле. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин на встрече с классными руководителями выпускных классов московских школ прокомментировал их низкие зарплаты. На просьбу повысить надбавку за подобный труд глава государства ответил анекдотом.
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Участники встречи с президентом рассказали ему, что на сегодняшний день премия за классное руководство в школах составляет от одной до трех тысяч рублей, передает ТАСС. Владимир Путин принял к сведению просьбу упорядочить надбавку за классное руководство, так как ее размер варьируется в зависимости от региона. "Надо подумать", – отметил глава государства.

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Один из педагогов в заключение встречи рассказал Владимиру Путину анекдот об учительнице, на которую поздно вечером напал грабитель. "Часы не отдам – классное руководство забирай", – пошутила работница одной из столичных школ.

В ответ на ее реплику Владимир Путин отметил, что если человек работает добросовестно, то он и при ограблении будет вести себя подобающе. "Вот так напали на одного и спрашивают: "Кошелек или жизнь?" Он отвечает: "Кошелек бабушкин – жизнь забирай", – пошутил глава государства, подчеркнув, что такая реакция и есть "результат воспитания".

Российский лидер добавил, что получение знаний в школе вторично по сравнению с воспитанием человека, с его отношением к семье, друзьям и Родине. "Это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от жизни и окружающие его люди получали бы удовольствие от общения с ним", – считает Владимир Путин.

Также президент во время встречи поздравил классных руководителей и выпускников с праздником. "Почти каждый запоминает это событие, оно остается хорошим ярким следом в нашей жизни и судьбах", – цитирует его Life.ru.

Добавим, что в беседе с учителями глава государства рассказал о процессе съемок нового фильма режиссера Оливера Стоуна. Он отметил, что "Путин" снимался "на ходу". "Все это было так, мне говорили, вот он приехал, надо с ним встретиться. Все делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было", – признался он. Также он упомянул, что спросил у американца, били ли его когда-нибудь в жизни. "Я сказал, вам это предстоит", – пошутил президент.

Автор: Константин Улюкаев21 июня 2017, 21:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многоликий Владимир Путин

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