Президент встретится с классными руководителями в Кремле

Президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, проведет встречу с классными руководителями выпускных классов. Глава государства обсудит с педагогами особенности воспитательной работы и образовательного процесса среди старшеклассников.

Участие во встрече, которая состоится в преддверии всероссийского дня выпускника, примут классные руководители, ученики которых продемонстрировали высокие результаты на выпускных экзаменах, а также отличились во время внеклассных мероприятий. Всего в Кремль приедут 25 классных руководителей из разных уголков страны.

Педагоги в ходе общения с президентом расскажут ему об особенностях образовательного процесса в старшей школе. Кроме того, будет затронута тема воспитательной работы, которая позволяет формировать моральные и нравственные качества у подростков. Кроме того, Владимир Путин обсудит с педагогами вопросы профессиональной ориентации школьников в стенах учебных заведений.

Стоит отметить, что это первая встреча подобного рода. Мероприятие логично продолжает взятый главой российского государства курс на повышенное внимание к подрастающему поколению. Так, своим указом президент объявил 2018-2027 года Десятилетием Детства в России. А на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме он выступил с инициативой создать молодежную секцию ПМЭФ. "Участники этой секции могли бы вместе анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации в целом", – сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что именно от нынешней молодежи зависит будущее страны. Тем значительнее роль классных руководителей, которые ответственны за реализацию воспитательной функции школы, за формирование у подростков важных морально-нравственных качеств, а значит и их социальных и гражданских компетенций.

Напомним, ранее глава Министерства образования и науки Ольга Васильева сообщила, что ведомство запросило дополнительно 10,9 миллиарда рублей на финансирование строительства новых школ в регионах в этом году.

