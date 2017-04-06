Трамп отказался делиться с Путиным секретами

Президент США Дональд Трамп решил держать дистанцию в отношениях с Россией. В частности, он не намерен делиться информацией.

Американский лидер заявил, что не собирается обсуждать военные планы по Сирии с российским президентом Владимиром Путиным, передает "Газета.ru". "Я никогда не говорю о том, что делаю в военном отношении", – цитирует Трампа The New York Times. "Я выступал против такого подхода в течение многих лет", – резюмировал он.

Кроме того, президент США прокомментировал информацию о химической атаке в сирийской провинции Идлиб. В результате инцидента погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200.

Трамп считает виновным в происшествии главу Арабской Республики Башара Асада. Именно на него американский лидер возложил ответственность за случившееся. Также президент США заявил, что у него изменилось отношение к президенту Сирии.

"Атака на детей оказала на меня большое влияние. То, что произошло, для меня неприемлемо", – заявил Трамп. По его словам, из-за химических атак конфликт в Сирии вышел "на совершенно новый уровень".

Случившееся американский лидер охарактеризовал как "страшное оскорбление для человечества". Примечательно, что произошедшее Трамп посчитал результатом слабой политики администрации экс-президента США Барака Обамы.