После удара США по Мосулу выжил лишь один ребенок
Пятилетняя Девочка Хаврая осталась единственной выжившей после американского авиаудара в Мосуле. У нее сильные ожоги и тяжелое состояние. Как рассказал ее отец, ребенка три дня не могли доставить в госпиталь из-за продолжающихся боев.
Когда в дом попала бомба, в здании находились еще три человека, включая маму девочки, все они погибли. Судьба этой девочки не заинтересовала западные СМИ, в отличие от мальчика, который по их словам пострадал от авиаудара в Алеппо.
Жительница Мосула, мама десятилетнего сына рассказывает, что в результате авиаудара коалиции они потеряли дом и вынуждены были бежать. По семье открыл огонь снайпер, принадлежавший неизвестной стороне, а муж наступил на мину. Осколки убили их сына, а супруга ранили, сообщает портал Defence.ru.
Стоит отметить, что в Мосуле за последний месяц погибло около четырех тысяч мирных жителей. Западная пресса замалчивает масштабы трагедии.
При этом как заявили в в Минобороны России, вопреки утверждениям западных политиков, действия ведомой США антитеррористической коалиции США в Ираке и Сирии, сопровождаются тяжелыми гуманитарными последствиями для населения. "Около 180 тысяч человек заблокированы в Западном Мосуле, в котором идут ожесточенные бои с применением тяжелых воооружений. Известно, что США и их союзники активно применяют авиацию по целям в Мосуле, в том числе стратегические бомбардировщики B-52. По-прежнему, не создается гуманитарных коридоров для вывода населения из города", – подчеркивается в сообщении МО России.
Всего же, количество беженцев из Мосула, который войска коалиции штурмуют с октября прошлого года, уже превысило 400 тысяч человек. Как отмечают в Минобороны России, тем не менее, в отличие от Восточного Алеппо, штурм которого подробно освещался оппозиционерами изнутри осажденного города через интернет, новостей из Мосула очень мало: западных журналистов страдания местного населения просто не интересуют.
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