Россия заблокировала резолюцию по санкциям против Сирии

Во время заседания Совета безопасности ООН России и Китай наложили вето на резолюцию по введению санкция в отношении Сирии. Авторами проекта выступили Франция и Великобритания.

За принятие резолюции высказывались также представители США, передает "Газета.ru". Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не поддержит какие-либо ограничительные меры в отношении Сирии.