Кто мешает Трампу отменить санкции против России

Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение.

"В отношении России Трамп связан по рукам и ногам", — заявил специалист по развивающимся рынкам Пер Хаммарлунд из шведской банковской группы SEB. По мнению эксперта, Брюссель не ослабит санкции, прежде чем не организует переговоры между Россией, ополченцами на востоке Украины и правительством в Киеве. А без урегулирования внутриукраинского конфликта Вашингтон тоже не сможет полноценно обратиться к теме налаживания отношений с Россией.

Такую точку зрения поддерживает все большее аналитиков, и теперь многие придерживаются мнения, что в ближайший год ни от Вашингтона, ни от Брюсселя послаблений по санкциям ждать не придется. Тем не менее, эксперт Raiffeisen Bank International Гюнтер Дейбер полагает, что к началу 2018 года можно ожидать формального смягчения санкций, потому что заинтересованность в их окончательной отмене усилится как в России, так и в США и Евросоюзе.

Сам Дональд Трамп лично никаких заявлений на эту тему не делал, а все более оживленная критика в адрес России в его окружении говорит о том, что вопрос об отмене санкций теперь уже не обсуждается, пишет Bloomberg.

Напомним, что во время своей предвыборной кампании и период между выборами и инаугурацией Дональд Трамп нередко давал понять, что собирается ослабить, а то и вовсе отменить антироссийские санкции. Сейчас такие заявления в Вашингтоне уже не звучат: Трамп и его окружение будто воды в рот набрали. Громкие заявления Трампа наподобие того, что Владимир Путин оказался крепким орешком, конечно не в счет.

Так или иначе, но для определения контуров будущих отношений России и США следует дождаться встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая, предположительно, может состояться в июне 2017 года на очередном саммите G20.