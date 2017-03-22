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Политика

Трампу припомнили его заявления о Путине

Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images
Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания".
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Хронология высказываний Дональда Трампа выстроена от июня 2013 года, когда в Москве прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная". С того момента бизнесмен как минимум девять раз намекал на личный контакт с Владимиром Путиным, передает CNN.

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"Как вы думаете, приедет ли Путин в ноябре на конкурс "Мисс Вселенная" в Москве? И если да, то станет ли он моим новым лучшим другом?" – написал в 2013 году в своем аккаунте в социальной сети Twitter Дональд Трамп.

Однако в период предвыборной гонки в 2016 году кандидат от Республиканской партии резко изменил риторику. "Я никогда не встречал Путина", – заявил он на июльской пресс-конференции. "Я не знаю, каков Путин. Однажды он сказал про меня замечательную вещь, он назвал меня гениальным. На этом все закончилось", – сказал бизнесмен.

Издание опубликовало 80 высказываний Дональда Трампа о России и ее президенте. В частности, в 2014 году миллиардер неоднократно упоминал, что контактировал с президентом на конкурсе красоты. "Он был максимально приятным в общении. Он был очень милым и все такое", – сообщил бизнесмен в апреле 2014-го.

В том же году Трамп заявил, что Америка "определенно должна ввести санкции против России" за "аннексию" Крыма. А уже в 2015-м рассказывал журналистам о "замечательных" отношениях с российским президентом. Он подчеркивал, что Владимир Путин руководит Россией лучше, чем Барак Обама – США. Однако позднее бизнесмен обвинил российского лидера в том, что он "совершенно не уважает" американское правительство. 

Напомним, 12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп впервые встретятся на саммите G20 в июле. При этом представитель главы государства не исключил, что лидеры двух стран могут увидеться и "на более раннем саммите".

Автор: Константин Улюкаев22 марта 2017, 13:33

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