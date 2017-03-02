Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и возмущение наших соотечественников. Посольство России призвало принять исчерпывающие меры для приведения мемориала в надлежащий вид, тщательно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
На брифинге 2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что памятник советскому воину-освободителю в городе Пловдив всегда символизировал "безграничную благодарность болгарского народа Советской армии" за вклад в освобождение Европы от фашизма. Она назвала инцидент в отношении мемориала "Алеша" "вопиющим актом вандализма".
Болгары осквернили легендарный памятник советскому солдату "Алеша". pic.twitter.com/GllX6dMG83— ИЗЯ КПСС (@srqa12) 24 февраля 2017 г.
"В МИД Болгарии была направлена нота, в которой выражена серьезная озабоченность российской стороны циничностью этого противоправного деяния, которое было совершено в официальный день выражения признательности лицам, сопротивлявшимся нацизму в Республике Болгария", – цитирует дипломата ТАСС. Захарова выразила надежду на компетентность болгарских властей в деле недопущения впредь подобных преступных действий.
Напомним, нападение на монумент было совершено в ночь на 22 февраля. Злоумышленники нанесли на памятник нацистскую символику, а также надписи националистического содержания.
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