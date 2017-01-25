Шойгу призвал укреплять войска из-за ситуации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что войска нуждаются в укреплении из-за обострившейся обстановки на Украине и Северном Кавказе.

По словам главы ведомства, ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной. "Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", – цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах войска нуждаются в совершенствовании. В частности, армия должна дополнительно набирать контрактников, а также получать новое вооружение и технику.

При этом Шойгу сообщил об улучшении боеготовности Южного военного округа. "В целом проведенные в 2016 году мероприятия позволили увеличить боевые возможности округа на 10%", – уточнил чиновник.

Министр обороны уверен, что в современных условиях ведение войны без полноценного использования авиации невозможно. "Для повышения мобильности войск, улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя требуется обеспечить безопасность полетов", – заявил он.

Взлет Су-24 ВКС РФ с авиабазы Хмеймим на рассвете pic.twitter.com/e7sF5zUGde — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 15 января 2017 г.

Также Шойгу предупредил о росте числа обязательных проверок боеспособности Вооруженных Сил России. "Теперь они будут проходить не ежегодно, а раз в два года. Почти в два раза сократился состав комиссии и время на проведение проверок", – пояснил министр.

Между тем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал мотивы российской военной операции в Сирии. По его словам, в действиях Воздушно-космических сил нет политической составляющей.

Как быстро все меняется: ВКС России впервые получили от штаба США координаты целей ИГ в Сирии и нанесли совместный удар с авиацией коалиции pic.twitter.com/TO8fR5Fn3t — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 января 2017 г.

"Цель операции ВКС – разбить террористов. Мы не преследуем никаких других целей – ни политических, ни экономических, хотя оппоненты России пытаются упрекать нас в этом", – заключил Косачев.