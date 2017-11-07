Индия сдала секреты русской субмарины американцам

Ремонт на потерпевшей аварию ядерной субмарине ВМС Индии "Чакра" откладывается. Построенная в России подлодка сдана индийским партнерам в лизинг. Москва подозревает, что Дели, в нарушение контракта, допустила на борт американских специалистов.

Представители ВМС США, весьма вероятно, уже внимательно изучают российскую субмарину К-152 "Нерпа". В связи с тем, что у российской стороны появились подобные предположения, ремонт корабля откладывается.

Переименованная индийскими военными в "Чакру" подлодка в результате аварии повредила сонарный купол. В договоре аренды прописано, что российский военно-морской офицер постоянно должен находиться на борту арендованной субмарины, чтобы предотвратить ее исследование третьей стороной, а также для оказания технической помощи.

Как сообщается, у российских специалистов возникли вопросы относительно серьезности повреждений, причиненных субмарине в результате аварии. О деталях происшествия не сообщается. Индия представила отчет по характеру разрушений. Однако Россия предпочла отправить на судно собственную группу инспекторов – предполагается, что повреждения носят более серьезный характер, сообщает портал Strategy Page.

Документ о передаче российской атомной подлодки К-152 "Нерпа" в аренду ВМС Индии был подписан в декабре 2011 года. В арпеле 2012-го ее официально приняли в состав индийского военного флота.

О том, что судно потерпело аварию, стало известно 4 октября. Обстоятельства происшествия не уточнялись. СМИ предположили, что авария могла произойти при прохождении узкого канала или во время плавания у порта Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны.

В настоящее время на вооружении ВМС Индии имеется 13 подводных лодок, хотя планом предусмотрено 24. В рамках программы "Проект-75(I)", стоимость которой оценивается в 7,81 миллиарда долларов, на верфях одной из индийских частных компаний планируется построить шесть субмарин с воздухонезависимой силовой установкой, обладающих возможностью поражения наземных целей.

За контракт борются четыре производителя. В их числе французская Naval Group, немецкая ThyssenKrupp Marine Systems, шведская Saab Kockums и российское ЦКБ МТ "Рубин".

Отметим, несмотря на напряженную международную ситуацию большинство россиян не верят в начало Третьей мировой войны в ближайшее время. Такую точку зрения выразили 53% участников опроса портала "Рамблер". 24% считают глобальный конфликт вполне возможным и связывают его с плохими отношениями между Россией и США. Еще 13% также говорят о возможности начала Третьей мировой, однако опасаются, что ее спровоцирует конфликт в Азии. Еще 10% видят местом начала новой мировой бойни Ближний Восток.