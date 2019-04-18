Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук является обладательницей роскошной подтянутой фигуры. Недавно 23-летняя девушка отправилась на отдых в Португалию и разместила в социальных сетях фотографии, на которых она запечатлена в купальнике. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж об одной из самых красивых спортсменок.