Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук является обладательницей роскошной подтянутой фигуры. Недавно 23-летняя девушка отправилась на отдых в Португалию и разместила в социальных сетях фотографии, на которых она запечатлена в купальнике. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж об одной из самых красивых спортсменок.
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