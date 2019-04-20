Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка

Среди моделей, представляющий бренд Victoria's Secret, которых прозвали "ангелами", пополнение. Одной из новеньких стала 26-летняя Леоми Андерсон. От своих коллег красавицу отличает темный цвет кожи. Полюбоваться на красавицу можно не только на официальных показах Victoria's Secret, но и в галерее "Дни.ру".
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