Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка

Среди моделей, представляющий бренд Victoria's Secret, которых прозвали "ангелами", пополнение. Одной из новеньких стала 26-летняя Леоми Андерсон. От своих коллег красавицу отличает темный цвет кожи. Полюбоваться на красавицу можно не только на официальных показах Victoria's Secret, но и в галерее "Дни.ру".