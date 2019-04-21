Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру

Более полутора миллионов человек следят за жизнью красавицы Памелы Рейф из Германии. Делают это они через ее аккаунт в Instagram. Впрочем, большинство восторженных поклонников обращают внимание не на шикарные виды за спиной 19-летней немки, а на ее потрясающую фигуру. Благо, что сама Памела Рейф прекрасно осознает свои плюсы и совершенно не стесняется их демонстрировать. Полюбоваться на юную красавицу можно в галерее "Дни.ру".