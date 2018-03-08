Кто из знаменитых мужчин родился 8 марта

Международный женский день – праздник не только для прекрасной половины человечества. Помимо того, что это напоминание всем людям о том большом пути, который был проделан ради борьбы за равноправие, для некоторых мужчин этот день имеет и личное значение. Все дело в том. что они родились 8 марта и принимают поздравления от родных и близких одновременно с миллионом женщин по всему свету. Известных мужчин, родившихся в этот день, смотрите в галерее Dni.Ru.