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Среда 5 августа

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От Преснякова до Байсарова: сияющая Орбакайте вывезла в Европу всех детей от разных мужчин

От Преснякова до Байсарова: сияющая Орбакайте вывезла в Европу всех детей от разных мужчин
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Знаменитая наследница главной музыкальной династии страны устроила грандиозный сюрприз для поклонников, неожиданно показав тех, кого обычно тщательно скрывает от посторонних глаз.

Популярная певица Кристина Орбакайте продолжает наслаждаться европейскими каникулами, щедро делясь с публикой яркими моментами своего роскошного отпуска. Однако на этот раз 55-летняя артистка превзошла саму себя. Звезда опубликовала в социальных сетях невероятно теплое и зажигательное видео, которое мгновенно произвело эффект разорвавшейся бомбы в светских кругах.

Дело в том, что певице удалось совершить почти невозможное. Она собрала под жарким испанским солнцем всех своих троих детей, рожденных от разных, но одинаково знаковых в ее судьбе мужчин. Учитывая, что звездные наследники давно выросли, обзавелись собственными жизнями и разлетелись по разным континентам, такие семейные воссоединения стали огромной редкостью.

Фото: соцсети

"С каждым городом семья расширяется", — с кокетливой улыбкой заявляет помолодевшая и сияющая от счастья Кристина в самом начале интригующего ролика.

Кадры получились невероятно стильными, живыми и эмоциональными. Семья устроила импровизированную танцевальную вечеринку прямо на фоне величественной старинной архитектуры ночного испанского города.

Первой в кадре появляется очаровательная Клавдия Земцова. 14-летняя дочь певицы от действующего супруга, бизнесмена Михаила Земцова, заметно повзрослела. Девочка вытянулась, превратившись в настоящую длинноногую красавицу, которая все больше перенимает фирменную грацию своей знаменитой матери.

Следом за сестрой в объективе камеры появляется средний наследник. 28-летний Дени Байсаров, рожденный в союзе с влиятельным бизнесменом Русланом Байсаровым, в последние годы практически исчез с радаров светской хроники. Молодой человек предпочитает оставаться в тени, избегает публичности и крайне редко балует публику свежими кадрами. Однако ради любимой родительницы статный блондин сделал исключение. Обаятельный и улыбчивый Дени с удовольствием дурачился перед камерой, гармонично вписавшись в общую веселую суматоху.

Затем на экран врывается старший сын артистки — 35-летний Никита Пресняков. Рыжеволосый рокер и плод страстной юношеской любви Кристины с Владимиром Пресняковым-младшим специально прилетел к матери из США. Никита, как всегда, не стал сдерживать эмоций, устроив на импровизированном танцполе настоящий перформанс.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от такой неожиданной семейной идиллии. Комментарии под публикацией мгновенно взорвались тысячами комплиментов. Фанаты наперебой восхищаются тем, как роскошно выглядит многодетная мать. В ярком платье-комбинации с дерзким принтом и кружевом сияющая Кристина смотрится скорее старшей сестрой своих взрослых сыновей, нежели их родительницей.

Собрать всех отпрысков вместе — задача для Орбакайте поистине со звездочкой. Никита уже давно обосновался за океаном, где вместе с женой Аленой Красновой строит новую жизнь и снимает клипы для западных артистов. Дени с головой погружен в собственные бизнес-проекты. Клавдия вместе с родителями также большую часть времени проводит в США. Тот факт, что певица сумела вырвать детей из их плотных графиков и привезти на европейский курорт, говорит о невероятной сплоченности этой нестандартной семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

5 августа 2026, 18:13
Кристина Орбакайте. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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