От Преснякова до Байсарова: сияющая Орбакайте вывезла в Европу всех детей от разных мужчин

Популярная певица Кристина Орбакайте продолжает наслаждаться европейскими каникулами, щедро делясь с публикой яркими моментами своего роскошного отпуска. Однако на этот раз 55-летняя артистка превзошла саму себя. Звезда опубликовала в социальных сетях невероятно теплое и зажигательное видео, которое мгновенно произвело эффект разорвавшейся бомбы в светских кругах.
Дело в том, что певице удалось совершить почти невозможное. Она собрала под жарким испанским солнцем всех своих троих детей, рожденных от разных, но одинаково знаковых в ее судьбе мужчин. Учитывая, что звездные наследники давно выросли, обзавелись собственными жизнями и разлетелись по разным континентам, такие семейные воссоединения стали огромной редкостью.
"С каждым городом семья расширяется", — с кокетливой улыбкой заявляет помолодевшая и сияющая от счастья Кристина в самом начале интригующего ролика.
Кадры получились невероятно стильными, живыми и эмоциональными. Семья устроила импровизированную танцевальную вечеринку прямо на фоне величественной старинной архитектуры ночного испанского города.
Первой в кадре появляется очаровательная Клавдия Земцова. 14-летняя дочь певицы от действующего супруга, бизнесмена Михаила Земцова, заметно повзрослела. Девочка вытянулась, превратившись в настоящую длинноногую красавицу, которая все больше перенимает фирменную грацию своей знаменитой матери.
Следом за сестрой в объективе камеры появляется средний наследник. 28-летний Дени Байсаров, рожденный в союзе с влиятельным бизнесменом Русланом Байсаровым, в последние годы практически исчез с радаров светской хроники. Молодой человек предпочитает оставаться в тени, избегает публичности и крайне редко балует публику свежими кадрами. Однако ради любимой родительницы статный блондин сделал исключение. Обаятельный и улыбчивый Дени с удовольствием дурачился перед камерой, гармонично вписавшись в общую веселую суматоху.
Затем на экран врывается старший сын артистки — 35-летний Никита Пресняков. Рыжеволосый рокер и плод страстной юношеской любви Кристины с Владимиром Пресняковым-младшим специально прилетел к матери из США. Никита, как всегда, не стал сдерживать эмоций, устроив на импровизированном танцполе настоящий перформанс.
Поклонники пришли в неописуемый восторг от такой неожиданной семейной идиллии. Комментарии под публикацией мгновенно взорвались тысячами комплиментов. Фанаты наперебой восхищаются тем, как роскошно выглядит многодетная мать. В ярком платье-комбинации с дерзким принтом и кружевом сияющая Кристина смотрится скорее старшей сестрой своих взрослых сыновей, нежели их родительницей.
Собрать всех отпрысков вместе — задача для Орбакайте поистине со звездочкой. Никита уже давно обосновался за океаном, где вместе с женой Аленой Красновой строит новую жизнь и снимает клипы для западных артистов. Дени с головой погружен в собственные бизнес-проекты. Клавдия вместе с родителями также большую часть времени проводит в США. Тот факт, что певица сумела вырвать детей из их плотных графиков и привезти на европейский курорт, говорит о невероятной сплоченности этой нестандартной семьи.