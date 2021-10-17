"Простите за нескромность": голая Рудова выставила большую грудь на всеобщее обозрение

Споры о том, делала ли Наталья Рудова операцию по увеличению груди, продолжаются уже несколько дней в инстаграм-аккаунте знаменитости. Все началось с желания актрисы пообщаться со своими любопытными поклонниками. Некоторые уверены, что артистка пользовалась услугами пластического хирурга, поэтому решили уточнить у нее лично. Звезда российского кино опровергла домыслы подписчиков.
Неугомонные фанаты принялись пристально рассматривать старые снимки Рудовой и заметили, что раньше грудь актрисы была еще больше. Был сделан вывод: артистка и вовсе уменьшила бюст. Этими предположениями подписчики тоже решили поделиться с самой знаменитостью, чем очень ее рассмешили.
Наталья прикрепила откровенные фотографии, сделанные в 2013 году, чтобы и другие смогли оценить, как изменились ее формы за восемь лет. Тогда Рудова позировала для мужского журнала абсолютно голой. Фото публиковала "Комсомольская правда".
"Я ее (грудь – Прим. ред.) уменьшила. Смотрите. Простите за нескромность", – посмеялась знаменитость.
Ранее "Дни.ру" писали о других откровенных снимках Натальи Рудовой. Например, летом актриса показала поклонникам не менее пикантное фото: она позировала в черном облегающем купальнике на фоне тропических пейзажей под струей воды.
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