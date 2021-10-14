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Шоу-бизнес
"Задолбали!": Рудова взвыла из-за новых имплантов в груди

"Задолбали!": Рудова взвыла из-за новых имплантов в груди

Наталья Рудова в свои 38 лет сумела сохранить прекрасную фигуру. Однако находятся и те, кто постоянно пытаются оспорить тот факт, что это заслуга здорового образа жизни знаменитости.
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Накануне актриса предложила поклонникам задать ей вопросы в "историях" личного блога. Она рассказала о своих духах, поделилась советами. Однако в какой-то момент разговор принял неожиданный характер. Поклонники решили поинтересоваться, какие импланты знаменитость якобы вставила себе в грудь, а также какого размера она получилась. Ответ последовал в достаточно жесткой форме.

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Наталья Александровна Рудова

Наталья Александровна Рудова актриса

Наталья Рудова утверждает, что ни о каких новых имплантах и речи быть не может, так как она якобы никогда ничего не делала со своей грудью. Артистка отметила, что люди иногда рождаются красивыми. "Задолбали!" – в сердцах написала дива. Она приложила к высказыванию видео, на котором позирует в топе с глубоким вырезом.

Однако на этом история не завершилась. На знаменитость тут же набросились подписчики. В личных сообщениях они написали ей, что она якобы отвечает очень грубо, а также якобы обманывает всех. "Дураку видно, что-то сделано", – заявил пользователь. Наталья указала, что, видимо, должна гордиться своей грудью, раз она так раздражает других женщин.

Другая представительница прекрасного пола подчеркнула, что Наталье Рудовой пора прекратить скрывать тот факт, что операцию она сделала, так как по старым фото якобы можно оценить разницу. Артистка продолжила стоять на своем и написала, что ее грудь "пора возвести в культ",

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 14:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме

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