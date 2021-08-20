"Этот крик моей малышки не забыть никогда": звезда "Универа" сообщила о жестокой расправе над членом семьи

Звезда сериала "Универ" рассказала, что последние четыре месяца ее семья переживает настоящий кошмар. Отца Натальи Рудовой избивает сосед. Кроме того, актриса потеряла члена семьи.
Родитель актрисы, как старший по дому, однажды сделал замечание мужчине по имени Алексей, который периодически совершает неадекватные поступки и терроризирует других жильцов. Ранее этот человек угрожал ножом пожилой консьержке, сломал лифт, разбил зеркала, пытался взломать чужую дверь, устроил поджог.
В ответ на замечание Алексей избил папу Рудовой. В результате отец актрисы был госпитализирован с сотрясением мозга и переломом носа.
Родитель Натальи написал на буйного соседа заявление в полицию, к которому приложил записи с камер видеонаблюдения. Правоохранительные органы никак не отреагировали на запрос. Алексей остался без наказания.
Позднее Алексей вновь избил отца Натальи и даже угрожал убийством. У неадекватного соседа, по словам Рудовой, уже есть условный срок.
Затем Рудова сообщила, что Алексей жестоко расправился с ее собакой. Мужчина раздавил животное, проехав по нему на авто. Наталья подчеркнула, что Алексей убил не проста пса, а члена ее семьи.
"Просто проедет по моей собаке и уедет, абсолютно насрав, что убил живое существо... причинив ей невероятные муки… этот крик моей малышки не забыть никогда... то, что пережил мой папа, увидев это..." – поделалась Рудова в личном "Инстаграм".
Наталья требует наказания для распоясавшегося гражданина. Артистка считает, что Алексей опасен для окружающих и должен сидеть тюрьме.
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