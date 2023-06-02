Павел Прилучный поцеловал на людях Наталью Рудову

Павел Прилучный и известная актриса вместе работали на съемочной площадке.

Не так давно в жизни знаменитого актера произошло радостное событие. Он стал отцом в третий раз, а долгожданного наследника ему подарила молодая жена Зепюр Брутян. Малышу звездная пара дала довольно необычное имя – Микаэль. Теперь Павел Прилучный и его супруга наслаждаются родительскими хлопотами.

Если Зепюр Брутян ушла в декрет, то ее муж решил все же не оставлять работу. Впрочем, как бы еще поступил настоящий мужчина, на плечи которого ложится обязанность обеспечить всем необходимым свою семью? Актер продолжается сниматься в различных проектах. А на днях в Сети появились кадры со съемочной площадки сериала "Жизнь по вызову".

Партнершей Павла Прилучного стала Наталья Рудова. Собственно, она и поделилась кадрами, снятыми во время рабочего процесса. На видео, опубликованном в соцсетях, блондинка подошла к своему экранному коллеге и принялась перед камерой расхваливать его.

"Да, он хороший! Очень хороший, удобный, классный партнер. И вообще хороший человек. Я его обожаю", – произнесла звезда.

Видно, как актер слегка засмущался. А потом, находясь в окружении людей из команды проекта, он поцеловал Наталью Рудову в щеку. "Взаимно!" – сказал артист. Кажется, что звездам было максимально комфортно работать друг с другом. Впрочем, блондинка далеко не первый человек, кто отмечал, что на съемочной площадке сотрудничество с Павлом Прилучным только в радость.