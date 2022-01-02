"Ты **** пишешь": матерщинница Бузова наорала на Рудову

Поющая телеведущая Ольга Бузова показала, с кем встретила 2022 год.

Несмотря на то, что Новый год – это семейный праздник, Ольга Бузова не стала встречать 2022-й в кругу самых близких. В этот момент рядом с ней оказалась лишь актриса Наталья Рудова. Девушки смотрели телевизор, распивали алкоголь и снимали видео для "Инстаграм".

Так, поклонники узнали, что Бузова верит: если под бой курантов сжечь бумажку с написанным на ней желанием, бросить ее в напиток и выпить, то оно обязательно исполнится. Этот процесс актриса и телеведущая тоже сняли на видео. Кадры появились в инстаграм-аккаунте Ольги.

Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" не постеснялась опубликовать видео, в котором она нецензурно выражается. "Ты **** (много – Прим. ред.) пишешь", – переполненная эмоциями Бузова крикнула на Рудову. За две минуты Ольга не единожды использовала обсценную лексику, забыв, что среди ее подписчиков есть несовершеннолетние.

Некоторые интернет-пользователи признались, что испытали испанский стыд, посмотрев видео Бузовой и Рудовой. "Должно быть стыдно за такие видео", "Как так?! Почему они вдвоем встретили новый год? Что пошло не так?", "Семейный праздник встретила с человеком, с кем общается иногда", – прокомментировали публикацию подписчики.