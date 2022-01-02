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Шоу-бизнес
"Ты **** пишешь": матерщинница Бузова наорала на Рудову

"Ты **** пишешь": матерщинница Бузова наорала на Рудову

Поющая телеведущая Ольга Бузова показала, с кем встретила 2022 год.
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Несмотря на то, что Новый год – это семейный праздник, Ольга Бузова не стала встречать 2022-й в кругу самых близких. В этот момент рядом с ней оказалась лишь актриса Наталья Рудова. Девушки смотрели телевизор, распивали алкоголь и снимали видео для "Инстаграм".

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Наталья Александровна Рудова актриса

Так, поклонники узнали, что Бузова верит: если под бой курантов сжечь бумажку с написанным на ней желанием, бросить ее в напиток и выпить, то оно обязательно исполнится. Этот процесс актриса и телеведущая тоже сняли на видео. Кадры появились в инстаграм-аккаунте Ольги.

Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" не постеснялась опубликовать видео, в котором она нецензурно выражается. "Ты **** (много – Прим. ред.) пишешь", – переполненная эмоциями Бузова крикнула на Рудову. За две минуты Ольга не единожды использовала обсценную лексику, забыв, что среди ее подписчиков есть несовершеннолетние.

Некоторые интернет-пользователи признались, что испытали испанский стыд, посмотрев видео Бузовой и Рудовой. "Должно быть стыдно за такие видео", "Как так?! Почему они вдвоем встретили новый год? Что пошло не так?", "Семейный праздник встретила с человеком, с кем общается иногда", – прокомментировали публикацию подписчики.

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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 января 2022, 20:04 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость930628
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Если люди такие "правильные", но всё равно зная Бузову мотаются по её Instagram - это их проблемы. Также то что несовершеннолетние тоже сидят у Бузовой в Instagram, это вина их родителей. А то все такие чистенькие "ангелочки", что наверное даже и не писают и не какают, потому что это "фу".
Гость936791
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Мерзкая <цензура> так далека от правильной жизни,всё время навязывает свою развратную, жизнь а как научилась в притоне раздвигать ноги перед клиентами притона т СМОТРИТЕ на сайте Порно от Бузовой её визитка в притон "Бузова продолжает шокировать порно фото сессией" Прежде чем защищать проститутку узнайте про это убогое существо больше
Гость936791
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А кто проститутку бузову воспитывал ? она как пошла зарабатывать в притон так и осталась, тупой по жизни самый раз думать не надо , задницу подставляй , руби деньги вот так ш-л-ю-<цензура>-а бузова всю себя сделала ,как профессионалка ,в чем <цензура> "повезло" так депутат ,снимая порно фильм "Юлия" зашел на порно сайт и наткнулся на эту проститутку бузову ,понравилась жирному митрофанову тварь он её и купил на постоянное пользование ВОТ сейчас эта <цензура> портит всем жизнь своим бездарным "талантом" ,но что сделаешь кто эту тварь подхватил после депутата беглого ещё больше твари, пользуются
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