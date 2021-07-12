"Он предложил мне заняться сексом": неадекватный фанат преследует пожилую мать Децла

Атаку на родственников артиста поклонник начал два года назад, сразу после кончины Кирилла Толмацкого (рэпера Децла – прим. ред.). На это весной пожаловался 16-летний сын музыканта Тони.
Парень рассказал, что псих постоянно названивает ему и родным, домогается, угрожает и сутками сидит на могиле исполнителя. Поведение сумасшедшего негативно сказалось на здоровье матери Децла. Ирина Анатольевна поведала, что фанат втерся в ее доверие, назвавшись товарищем сына.
Мужчина называл факты из жизни рэпера, но вскоре оказалось, что он просто тщательно следил за жизнью артиста по сообщениям СМИ. Знакомы же они не были. Неадекват перешел все рамки. "Он предложил мне заняться сексом", – негодует мать звезды.
Поклонник начал писать женщине мерзости и стал агрессивным. Родительница Децла блокировала его в соцсетях, но он появлялся под другим именем. Фанат раздобыл адреса членов семьи артиста и начал ходить возле их домов.
Сын рэпера возмутился происходящим и спросил безумца, зачем он их преследует. На это сумасшедший ответил, что хочет быть его отцом, спать с его матерью и ублажать бабушку. Матери музыканта чокнутый звонит по нескольку раз в день и сопит в трубку. К сожалению, пока родные знаменитости не смогли найти управу на секс-террориста.
Напомним, рэпер Децл умер в возрасте 35 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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