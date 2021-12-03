Блеснувшая перед сыном голой грудью вдова Децла шокировала странной выходкой

Юлия Толмацкая появилась на светском мероприятии в компании 16-летнего сына Тони. Вдова Децла позировала в ярко красном брючном костюме, в один момент она расстегнула пиджак, под которым ничего не было из одежды.
Вид вдовы Децла шокировал россиян, ведь соски Толмацкой были прикрыты только красными стиками. Провокационные кадры в интернет выложила фотограф Алена Чендлер.
Поклонники также отметили, что сын Децла Тони становится все больше похож на своего отца, сообщает Пятый канал. У 16-летнего подростка удлиненная стрижка и такие же черты лица, как у артиста. Мальчик хотел продолжать дело отца и писать рэп.
Напомним, российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер во время гастролей по России в феврале 2019 года. В ночном клубе в Ижевске ему стало плохо, он упал и умер. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли откачать его и констатировали остановку сердца. Артисту было 35 лет.
Единственный сын Децла Антоний Киселев живет с матерью и носит ее фамилию. У семьи напряженные отношения с родителями рэпера. Вдова Децла была против общения мальчика с бабушкой и дедушкой.