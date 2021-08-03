Сын Децла творит страшное: Отрезал от себя все

Сын покойного рэпера Децла Антоний Киселев рассказал о проблемах в семье.

16-летний подросток заявил в недавнем интервью, что звездный дед, продюсер Александр Толмацкий совершенно не помогает ему материально. Помимо этого он отметил, что ему неприятно общаться с бабушкой. Скандальное интервью только подлило масла в огонь и рассорило его с отцом покойного рэпера. Теперь в семье происходит настоящий раскол.

Ирина и Александр Толмацкие обиделись на внука и перестали вовсе с ним общаться. Похоже, это в стиле Толмацких, ведь как известно, и с самим рэпером у продюсера были натянутые отношения.

"Он очень нагло и по-хамски себя вел. Чтобы кому-то помогать и с кем-то жить, нужно выстраивать с человеком хорошие отношения. Но их же нет", – рассказал журналистам отец Децла.

При этом Толмацкий заверил, что регулярно дает мальчику деньги, а наследство, которое положено ему по закону, достанется ему.

Сделать первый шаг в общении с внуком Толмацкий не может. Точно так же произошло и с покойным рэпером. Отец и сын до последнего ждали момента, пока кто-то сделает первый шаг. В итоге Децл умер, так и не наладив отношения с папой.

Продюсер ждет от внука извинений, после чего готов продолжать разговор. Также он обвинил мальчика в хайпе на его имени, а сам при этом даже не соизволил сходить на могилу к прославленному отцу.

"Он отрезал от себя вообще все. Как он будет выходить из ситуации, это его дело. Пусть двигается сам, как хочет", – бросил на прощание отец Децла.

В завершение всего продюсер попрекнул семью и напомнил, что его сноха живет в квартире, купленной на его деньги.

Напомним, после смерти Децла его вдова через суд доказывала права сына на творческое наследие отца.