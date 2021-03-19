"Остановитесь!": На могиле Децла обосновался непрошеный гость

Популярный в начале 2000-х годов рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий, — Прим. ред.) стал духом своего времени, благодаря новаторскому подходу к музыке. Его композиции "Слезы" "Вечеринка", "Письмо", "Кровь, моя кровь" с наслаждением слушала широкая аудитория россиян. Два года назад артист умер от сердечной недостаточности в возрасте 35 лет. После кончины рэпера Децла его сын-подросток Антоний, а также вдова артиста Юлия стали испытывать некоторые неудобства из-за активного вмешательства в их семью человека по имени Виктор.
15-летний наследник покойной звезды ведет весьма скрытный образ жизни и не делится с журналистами подробностями своей судьбы, однако он все же решился рассказать в личном блоге о навевающем ужас мужчине. "Он создает по десять аккаунтов в день, написывает моей маме и постоянно тусуется на могиле отца. Виктор, остановитесь!" — объявил Антоний Толмацкий.
Информация о том, зачем подозрительный человек тревожит родных рэпера Децла, пока остается загадкой. Виктор заявляет, что находился с покойным артистом в дружеских отношениях и даже знаком с его наследником. Но 15-летний Антоний опровергает это утверждение и всерьез обеспокоен стечением обстоятельств. Подписчики юноши надеются, что действия Виктора начнут контролировать правоохранительные органы. "Пусть им уже полиция займется, неадекват какой-то!" — написал сыну рэпера Децла один из пользователей Сети.
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