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Шоу-бизнес
Безутешный отец нашел виновного в смерти Децла: Закатывала скандалы и выгнала из дома

Безутешный отец нашел виновного в смерти Децла: Закатывала скандалы и выгнала из дома

Знаменитый музыкант ушел из жизни еще в 2019 году, однако подробности последних дней его жизни всплывают до сих пор.
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На этот раз отец Децла сделал откровенное признание: незадолго до смерти рэпер жаловался на проблемы со здоровьем. Александр Толмацкий предполагает, что его сын пережил микроинсульт.

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 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Продюсер вспомнил события 2018 года: в преддверии Нового года Кирилл ездил по России со своими концертами. Тогда артист поделился с отцом, что неважно себя чувствует. Из симптомов – непонятные ощущения в левой руке. Именно это Толмацкий старший и связал с микроинсультом, который мог настигнуть сына в тот момент.

Кроме того, продюсер признался, что в отношениях с женой Юлией у рэпера тогда было не все гладко. Несмотря на жалобы на самочувствие, жена артиста продолжала закатывать ему истерики, а в новогоднюю ночь вообще выставила мужа с сыном за дверь. Это событие могло усугубить проблемы со здоровьем Децла, который в феврале ушел из жизни.

"Кирилл очень нервничал, переживал. Наверное, то, что случилось — следствие", – рассказал продюсер, пытаясь найти виновного в смерти сына.

Толмацкий-старший добавил, что надеялся наладить отношения с супругой покойного наследника, но после похорон она оборвала контакты с родственниками, а также настраивает против них сына Тони.

Напомним, Децл скоропостижно скончался в феврале 2019-го во время гастролей в Ижевске. Рэпер, которому на тот момент было всего 35 лет, резко почувствовал себя плохо. Приехавшие на место врачи не смогли спасти артиста.

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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
8 февраля 2022, 12:15 Источник: Радио "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Децл от 0 до 33

комментарии

Ответить:

Гость956586
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Господи, успокойте "папашу", который бросил семью ради молоденькой стриптизерши, у него уже старческая деменция, отец и сын много лет не общались! Наследство сына хотел прикарманить, не удалось! Сколько лет прошло все не успокоится!
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