Безутешный отец нашел виновного в смерти Децла: Закатывала скандалы и выгнала из дома

Знаменитый музыкант ушел из жизни еще в 2019 году, однако подробности последних дней его жизни всплывают до сих пор.

На этот раз отец Децла сделал откровенное признание: незадолго до смерти рэпер жаловался на проблемы со здоровьем. Александр Толмацкий предполагает, что его сын пережил микроинсульт.

Продюсер вспомнил события 2018 года: в преддверии Нового года Кирилл ездил по России со своими концертами. Тогда артист поделился с отцом, что неважно себя чувствует. Из симптомов – непонятные ощущения в левой руке. Именно это Толмацкий старший и связал с микроинсультом, который мог настигнуть сына в тот момент.

Кроме того, продюсер признался, что в отношениях с женой Юлией у рэпера тогда было не все гладко. Несмотря на жалобы на самочувствие, жена артиста продолжала закатывать ему истерики, а в новогоднюю ночь вообще выставила мужа с сыном за дверь. Это событие могло усугубить проблемы со здоровьем Децла, который в феврале ушел из жизни.

"Кирилл очень нервничал, переживал. Наверное, то, что случилось — следствие", – рассказал продюсер, пытаясь найти виновного в смерти сына.



Толмацкий-старший добавил, что надеялся наладить отношения с супругой покойного наследника, но после похорон она оборвала контакты с родственниками, а также настраивает против них сына Тони.

Напомним, Децл скоропостижно скончался в феврале 2019-го во время гастролей в Ижевске. Рэпер, которому на тот момент было всего 35 лет, резко почувствовал себя плохо. Приехавшие на место врачи не смогли спасти артиста.