Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Суббота
31 июля
Лента новостей
15:29
"Большое разочарование!": Якубович испугался встречи с возлюбленной
15:21
"Бутылка полна": измученная звезда ТНТ сбежала с телевидения
14:34
Пенсионный фонд напомнил правила получения пособий на детей
13:47
Странный ритуал на могиле Децла шокировал его сына: Некомфортно рядом с ней
13:24
"Все очень плохо": ребенку Стаса Костюшкина потребовалась медицинская помощь
13:22
"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией
12:50
Холостяк Корчевников высказался об изменах: Мужчины очень на овцу похожи
12:43
Забросившая карьеру Кети Топурия сообщила о зависимости
12:28
Политолог Стариков прокомментировал слова Зеленского о наследии Киевской Руси
12:18
Последняя капля: скандальный уход Яковлевой из "Современника"
11:52
"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине
11:26
"Отвратительно и высокомерно": звезды ситкома "Деффчонки" сцепились на публике
11:09
Заподозренный в измене Воля раскрыл секрет счастливых отношений
11:07
Байден питает надежды на диалог с Россией
11:04
Депутат Рады предрек Украине подорожание услуг ЖКХ на 70 процентов
08:06
"Любит только себя": на семейной жизни вспыльчивого Прилучного поставили крест
06:02
Сына принца Уильяма и Миддлтон публично обсмеяли: Оставьте ребенка в покое!
04:07
"Большое количество споров": странная связь детей Пугачевой и дочери Орбакайте вызвала шок
02:04
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
00:09
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля
22:02
Стареющая Гузеева плюнула в женщин с натуральной красотой: Мода для ленивых
21:27
Когда закончится пандемия коронавируса? Ответил эпидемиолог Шунков
21:23
61-летний Харатьян ужаснул болезненным видом: Как страшно смотреть
21:20
Россиянка Пракатень взяла серебро в соревнованиях по академической гребле на Олимпиаде
21:10
Пловец Рылов взял золото Олимпийских игр в Токио
20:53
Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель
20:49
Лучница Осипова принесла России серебро Олимпиады в Токио
20:41
Дзюдоист Башаев взял бронзу на токийской Олимпиаде
20:32
Шпажисты из России выиграли серебро Олимпийских игр в Токио
20:28
"Детский говнизм": у оставшейся без мужа Собчак начались проблемы с воспитанием сына
20:11
Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером
20:09
В Подмосковье сотрудники ФСБ поймали мужчину с самодельным оружием
19:43
В Кузбассе пьяные мужчины выбросили с восьмого этажа друга с ВИЧ
19:32
Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
19:25
В Подмосковье житель Балашихи скончался во время покоса травы
19:17
"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой
19:13
"На Украине знают, что нагрешили": экономист Колташов об обстановке транзита российского газа
18:37
"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце
18:25
"Меня ничего не держит": экс-возлюбленный о связи с Бородиной после ее развода с Омаровым
17:48
После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим
17:47
Угоревшая без мужика Асмус показала набухшие соски: Дети смотрят
17:43
Елена Яковлева стесняется пупырчатого от уколов лица
17:39
Эксперт Оленченко объяснил эмоциональное заявление Лукашенко о размещении российских ВС
17:03
Крутой публично признал своего внебрачного наследника
16:57
Яковлева раскатала Проклову после скандальных откровений о секс-насилии
16:57
Истек срок давности: Мэрилин Мэнсон ответил обвинившей его в изнасиловании звезде "Игры престолов"
16:31
Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов
15:49
Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть
15:49
Пострадавший балерун сделал признание после избиения у гей-клуба "Голубая устрица"
15:49
Известный режиссер влез в скандал с Ахеджаковой: Идите в другие театры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки
Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы
Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе
"Вера, остановись!": Брежнева крупно сняла свою виляющую промежность
"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Странный ритуал на могиле Децла шокировал его сына: Некомфортно рядом с ней

Странный ритуал на могиле Децла шокировал его сына: Некомфортно рядом с ней

Антоний Кисилев дал интервью и рассказал, почему не общается с родителями Децла, своего отца. 16-летний парень так и не нашел общий язык с бабушкой и дедушкой.
прочитано 607 раз

Как известно Децл, или Кирилл Толмацкий, много лет был в плохих отношениях со своими родителями. Ирина и Александр Толмацкие никак не поддерживали связь с сыном и ни разу в жизни не видели собственного внука Антония Кисилева.

ПО ТЕМЕ

"Как животное": 16-летний сын Децла разгромил магазин ночью ради славы

"Он предложил мне заняться сексом": неадекватный фанат преследует пожилую мать Децла

 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Казалось бы, что после смерти рэпера семья должна была помириться и найти общий язык, чтобы вместе пережить трагедию, которая выпала на их долю. Но после похорон Децла ситуация только усугубилась, на этот раз из-за наследства, которое осталось после популярного артиста.

Тони рассказал, что когда он ехал подписывать бумаги на наследство, с ним уже судился его дедушка. Несмотря на то что супруга Александра могла повлиять на его решение, ситуация никак не поменялась. В результате наследство разделили на три части.

Помимо разборок с документами, у наследника исполнителя хита "Вечеринка" есть еще ряд вопросов к своим родственникам. Так, сын Кирилла Толмацкого рассказал о странном ритуалом с чаем на могиле отца. По его словам, он стал свидетелем пугающего поведения бабушки после похорон. "Мне некомфортно рядом с ней", – поделился своими эмоциями парень. Он сказал, что ему было крайне неприятно видеть, как бабушка пила чай с могилы умершего.

Также начинающий рэпер не разделяет позицию Ирины Толмацкой, которая до сих пор не рассказала своей матери о смерти внука.

Напомним, Децл ушел из жизни в феврале 2019 года. После очередного концерта в одном из клубов Ижевска артисту стало плохо. Вскоре его сердце остановилось.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
31 июля 2021, 13:47 Источник: ТНТ Music ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Децл от 0 до 33

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине

Она умерла вместе со своим возлюбленным
Шоу-бизнес

Заподозренный в измене Воля раскрыл секрет счастливых отношений

Артист раскрыл карты
Сериалы

"Отвратительно и высокомерно": звезды ситкома "Деффчонки" сцепились на публике

Актрисы, как оказалось, не ладили на съемках

Шоу-бизнес

Холостяк Корчевников высказался об изменах: Мужчины очень на овцу похожи

Телеведущий поспорил в студии своей передачи

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+