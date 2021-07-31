Странный ритуал на могиле Децла шокировал его сына: Некомфортно рядом с ней

Как известно Децл, или Кирилл Толмацкий, много лет был в плохих отношениях со своими родителями. Ирина и Александр Толмацкие никак не поддерживали связь с сыном и ни разу в жизни не видели собственного внука Антония Кисилева.
Казалось бы, что после смерти рэпера семья должна была помириться и найти общий язык, чтобы вместе пережить трагедию, которая выпала на их долю. Но после похорон Децла ситуация только усугубилась, на этот раз из-за наследства, которое осталось после популярного артиста.
Тони рассказал, что когда он ехал подписывать бумаги на наследство, с ним уже судился его дедушка. Несмотря на то что супруга Александра могла повлиять на его решение, ситуация никак не поменялась. В результате наследство разделили на три части.
Помимо разборок с документами, у наследника исполнителя хита "Вечеринка" есть еще ряд вопросов к своим родственникам. Так, сын Кирилла Толмацкого рассказал о странном ритуалом с чаем на могиле отца. По его словам, он стал свидетелем пугающего поведения бабушки после похорон. "Мне некомфортно рядом с ней", – поделился своими эмоциями парень. Он сказал, что ему было крайне неприятно видеть, как бабушка пила чай с могилы умершего.
Также начинающий рэпер не разделяет позицию Ирины Толмацкой, которая до сих пор не рассказала своей матери о смерти внука.
Напомним, Децл ушел из жизни в феврале 2019 года. После очередного концерта в одном из клубов Ижевска артисту стало плохо. Вскоре его сердце остановилось.
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