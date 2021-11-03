"Какая мерзость": На могиле Децла промышляет скверный пакостник

На погосте совершено жуткое преступление. Лежащий в земле Децл притянул злоумышленника.

Мать усопшего артиста сообщила о возмутительном событии, которое произошло на месте захоронения Децла в темное время суток. Она разместила в "Инстаграм" видео, где неизвестный мужчина берет с могилы стул и уносит с собой. По словам Ирины Толмацкой, уже две недели предмет мебели так и не вернули.

Многие отметили, что скверный пакостник, который совершил кражу, не похож на бомжа. Он одет прилично, не истощен. Мать Децла отметила, что на голову злоумышленник установил либо камеру, либо фонарик. Она поделилась роликом в надежде на то, что кто-то узнает этого мужчину и передаст ему, как плохо он поступил.

Пользователи Сети были в шоке от съемки на могиле Децла. В один голос они заявили, что с кладбища ничего нельзя брать, поскольку такие вещи приносят несчастья и болезни. Теперь народ рассчитывает, что преступника найдут.

"Какая мерзость и низость", "Ничего святого. Днище", " Как это низко", "Это уже за гранью", "Зачем такое делать? Кошмар", "До чего люди дошли", — отреагировали возмущенные комментаторы.

Как писали "Дни.ру", в 2019 году на месте захоронения артиста уже творилось безобразие. Тогда могилу Децла подожгли на католическое Рождество. Представители кладбища заявили, что пожар могли устроить поклонники рэпера, которые приносили на погост свечи.