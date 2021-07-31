Мать Децла ответила на грязные обвинения внука: Ни разу не был на кладбище

Недавно начинающий 16-летний хип-хоп исполнитель поделился с общественностью своими эмоциями по поводу странного поведения матери исполнителя легендарного хита "Вечеринка" после похорон. Парень утверждает, что его бабушка поставила чай на могилу сына, а на следующий день появилась на кладбище в его вещах. Также женщина все еще не рассказала о смерти рэпера его бабушке.
Наследник артиста сказал, что Александр Толмацкий решил судиться со своим юным внуком за наследство, которое осталось после смерти Децла. Помимо это мужчина не захотел признавать родство с Антонием.
Слова молодого человека, по всей видимости, оскорбили Ирину. На днях она обратилась к внуку в своем видеообращении. Она считает, что Толмацкий-младший, который пошел по стопам знаменитого отца и уже выпустил свой дебютный сингл под псевдонимом Juzeppe Junior, начинает карьеру с вранья
Помимо этого Ирина призналась, что ее внук так ни разу и не пришел на кладбище к родителю, так как он тяжело перенес его смерть и ему непросто было бы там находится. Она назвала грязной ложью историю про якобы выпитый ею на могиле сына чай. В конце мать Кирилла Толмацкая сказала, что больше не хочет общаться с внуком и уверена, что со временем он все поймет и ему будет стыдно на сказанные слова.
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