Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Суббота
31 июля
Лента новостей
17:12
Воля встал на защиту поруганной Гузеевой
16:57
"Успех, который и не снился": Земфира раскатала Моргенштерна
16:37
Мать Децла ответила на грязные обвинения внука: Ни разу не был на кладбище
16:36
Росстат: пенсии в России не успевают за ростом цен на лекарства
15:46
Трет чужие гениталии: занимающийся "непристойностью" Топалов попал на видео в центре города
15:29
"Большое разочарование!": Якубович испугался встречи с возлюбленной
15:21
"Бутылка полна": измученная звезда ТНТ сбежала с телевидения
14:34
Пенсионный фонд напомнил правила получения пособий на детей
13:47
Странный ритуал на могиле Децла шокировал его сына: Некомфортно рядом с ней
13:24
"Все очень плохо": ребенку Стаса Костюшкина потребовалась медицинская помощь
13:22
"Расхождение интересов": Пригожин рассказал о разрыве с Валерией
12:50
Холостяк Корчевников высказался об изменах: Мужчины очень на овцу похожи
12:43
Забросившая карьеру Кети Топурия сообщила о зависимости
12:28
Политолог Стариков прокомментировал слова Зеленского о наследии Киевской Руси
12:18
Последняя капля: скандальный уход Яковлевой из "Современника"
11:52
"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине
11:26
"Отвратительно и высокомерно": звезды ситкома "Деффчонки" сцепились на публике
11:09
Заподозренный в измене Воля раскрыл секрет счастливых отношений
11:07
Байден питает надежды на диалог с Россией
11:04
Депутат Рады предрек Украине подорожание услуг ЖКХ на 70 процентов
08:06
"Любит только себя": на семейной жизни вспыльчивого Прилучного поставили крест
06:02
Сына принца Уильяма и Миддлтон публично обсмеяли: Оставьте ребенка в покое!
04:07
"Большое количество споров": странная связь детей Пугачевой и дочери Орбакайте вызвала шок
02:04
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
00:09
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля
22:02
Стареющая Гузеева плюнула в женщин с натуральной красотой: Мода для ленивых
21:27
Когда закончится пандемия коронавируса? Ответил эпидемиолог Шунков
21:23
61-летний Харатьян ужаснул болезненным видом: Как страшно смотреть
21:20
Россиянка Пракатень взяла серебро в соревнованиях по академической гребле на Олимпиаде
21:10
Пловец Рылов взял золото Олимпийских игр в Токио
20:53
Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель
20:49
Лучница Осипова принесла России серебро Олимпиады в Токио
20:41
Дзюдоист Башаев взял бронзу на токийской Олимпиаде
20:32
Шпажисты из России выиграли серебро Олимпийских игр в Токио
20:28
"Детский говнизм": у оставшейся без мужа Собчак начались проблемы с воспитанием сына
20:11
Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером
20:09
В Подмосковье сотрудники ФСБ поймали мужчину с самодельным оружием
19:43
В Кузбассе пьяные мужчины выбросили с восьмого этажа друга с ВИЧ
19:32
Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
19:25
В Подмосковье житель Балашихи скончался во время покоса травы
19:17
"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой
19:13
"На Украине знают, что нагрешили": экономист Колташов об обстановке транзита российского газа
18:37
"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце
18:25
"Меня ничего не держит": экс-возлюбленный о связи с Бородиной после ее развода с Омаровым
17:48
После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим
17:47
Угоревшая без мужика Асмус показала набухшие соски: Дети смотрят
17:43
Елена Яковлева стесняется пупырчатого от уколов лица
17:39
Эксперт Оленченко объяснил эмоциональное заявление Лукашенко о размещении российских ВС
17:03
Крутой публично признал своего внебрачного наследника
16:57
Яковлева раскатала Проклову после скандальных откровений о секс-насилии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы
Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе
"Противная девушка": залетевшая от женатого мужика дочь Джигарханяна угорела в машине
"Вера, остановись!": Брежнева крупно сняла свою виляющую промежность
"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Мать Децла ответила на грязные обвинения внука: Ни разу не был на кладбище

Мать Децла ответила на грязные обвинения внука: Ни разу не был на кладбище

Антоний Кисилев, сын Децла, в интервью рассказал о разногласиях с родителями своего покойного отца. В ответ Ирина Толмацкая сняла видеообращение, где обвинила внука во лжи.

Продолжение: Странный ритуал на могиле Децла шокировал его сына: Некомфортно рядом с ней
прочитано 431 раз

Недавно начинающий 16-летний хип-хоп исполнитель поделился с общественностью своими эмоциями по поводу странного поведения матери исполнителя легендарного хита "Вечеринка" после похорон. Парень утверждает, что его бабушка поставила чай на могилу сына, а на следующий день появилась на кладбище в его вещах. Также женщина все еще не рассказала о смерти рэпера его бабушке.

ПО ТЕМЕ

"Как животное": 16-летний сын Децла разгромил магазин ночью ради славы

"Он предложил мне заняться сексом": неадекватный фанат преследует пожилую мать Децла

 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Наследник артиста сказал, что Александр Толмацкий решил судиться со своим юным внуком за наследство, которое осталось после смерти Децла. Помимо это мужчина не захотел признавать родство с Антонием.

Слова молодого человека, по всей видимости, оскорбили Ирину. На днях она обратилась к внуку в своем видеообращении. Она считает, что Толмацкий-младший, который пошел по стопам знаменитого отца и уже выпустил свой дебютный сингл под псевдонимом Juzeppe Junior, начинает карьеру с вранья

Помимо этого Ирина призналась, что ее внук так ни разу и не пришел на кладбище к родителю, так как он тяжело перенес его смерть и ему непросто было бы там находится. Она назвала грязной ложью историю про якобы выпитый ею на могиле сына чай. В конце мать Кирилла Толмацкая сказала, что больше не хочет общаться с внуком и уверена, что со временем он все поймет и ему будет стыдно на сказанные слова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
31 июля 2021, 16:37 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавица Началова из могилы побила Децла

комментарии

Ответить:

Гость124748
Пожаловаться Ответить
призналась, что ее внук так ни разу и не пришел на кладбище к родителю, так как он тяжело перенес его смерть и ему непросто было бы там находится.*(с)

ну все же бабушка и объяснила сама,а к смерти подростки относятся совсем не так,как взрослые люди,и требовать чтобы 16 летний мальчишка постоянно ходил на могилу,как-то не очень разумно с её стороны,сейчас многие ходят на кладбища,как на экскурсии,из любопытства,и толку мало от таких посещений, главное,что бы сердце помнило,а если его не вообще не признали за внука,какие могут быть к нему претензии вообще ?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Холостяк Корчевников высказался об изменах: Мужчины очень на овцу похожи

Телеведущий поспорил в студии своей передачи
Шоу-бизнес

Последняя капля: скандальный уход Яковлевой из "Современника"

Всему виной ссора с худруком?

Шоу-бизнес

Забросившая карьеру Кети Топурия сообщила о зависимости

Проблемы дома лишают звезду желания творить
Шоу-бизнес

После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим

Певица в красной зоне

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+