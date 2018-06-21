Сборная Франции по футболу ЧМ-2018

Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад

Западные СМИ публикуют снимки с церемонии, где российский президент стоит под зонтом, в то время как его коллеги из Франции и Хорватии мокнут под дождем. Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, как отмечают издания, и не возражали против такой несправедливости.