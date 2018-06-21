Сборная Франции по футболу ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу сыграет в группе С на чемпионате мира. Ее соперниками стали Австралия, Дания и Перу. Руководить "трехцветными" будет Дидье Дешам, который в бытность игроком выиграл чемпионат мира и Европы. Из-за большого количества высококлассных игроков некоторые представители топ-клубов не попали в окончательную заявку. Среди них Кингсли Коман («Бавария»), Люка Динь («Барселона»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»).
Полностью заявка на турнир выглядит так:
Вратари - Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»)
Защитники - Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»)
Полузащитники - Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н’Зонзи («Севилья»), Набиль Фекир («Лион»)
Нападающие - Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»)
Матчи сборной Франции на ЧМ-2018
16 июня, 13:00 мск. Франция - Австралия. Стадион "Казань-Арена". Казань
21 июня, 18:00 мск. Франция - Перу. Стадион "Центральный". Екатеринбург
26 июня, 17:00 мск. Дания - Франция. Стадион "Лужники". Москва