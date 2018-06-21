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Сборная Франции по футболу

ЧМ-2018
Сборная Франции по футболу

Сборная Франции по футболу сыграет в группе С на чемпионате мира. Ее соперниками стали Австралия, Дания и Перу. Руководить "трехцветными" будет Дидье Дешам, который в бытность игроком выиграл чемпионат мира и Европы. Из-за большого количества высококлассных игроков некоторые представители топ-клубов не попали в окончательную заявку. Среди них Кингсли Коман («Бавария»), Люка Динь («Барселона»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»).

Полностью заявка на турнир выглядит так:

Вратари - Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»)

Защитники - Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»)

Полузащитники - Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н’Зонзи («Севилья»), Набиль Фекир («Лион»)

Нападающие - Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»)

Матчи сборной Франции на ЧМ-2018

16 июня, 13:00 мск. Франция - Австралия. Стадион "Казань-Арена". Казань

21 июня, 18:00 мск. Франция - Перу. Стадион "Центральный". Екатеринбург

26 июня, 17:00 мск. Дания - Франция. Стадион "Лужники". Москва

Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад

Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад
Западные СМИ публикуют снимки с церемонии, где российский президент стоит под зонтом, в то время как его коллеги из Франции и Хорватии мокнут под дождем. Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, как отмечают издания, и не возражали против такой несправедливости.

Триумф сборной Франции на ЧМ-2018 обернулся трагедией

Триумф сборной Франции на ЧМ-2018 обернулся трагедией
Два человека погибли, еще несколько пострадали во время шествий болельщиков во Франции. Фанаты бурно отмечали победу своей футбольной сборной на чемпионате мира 2018 года. Торжества по поводу завоеванного звания чемпионов мира национальной командой Франции на родине футболистов не обошлись без жертв.

Pussy Riot изменили внешность ради провокации на ЧМ

Pussy Riot изменили внешность ради провокации на ЧМ
Административные дела возбуждены против участников группы Pussy Riot, которые пытались сорвать финальный матч ЧМ-2018. Их обвинили не только в нарушении правил поведения болельщиков, но и в незаконном ношении формы. Арт-группа Pussy Riot готовила свою акцию целую неделю.

Моуринью в ужасе от скандала в финале ЧМ-2018

Моуринью в ужасе от скандала в финале ЧМ-2018
Судья из Аргентины Нестор Питана, работавший в финальном матче чемпионата мира, удивил не только рядовых болельщиков, но и мэтров футбола. В частности, решения арбитра привели в ужас именитого тренера Жозе Моуринью. "После такого пенальти не думаю, что это мой вид спорта", – заявил сразу после финального матча ЧМ специалист.

Судья убил сборную Хорватии

Судья убил сборную Хорватии в финале ЧМ-2018
Сборная Франции по футболу впервые с 1998 года выиграла чемпионат мира. В финале мундиаля, проходившего в России, команда Дидье Дешама оказалась сильнее Хорватии.  Матч, состоявшийся на арене "Лужники" в Москве, завершился со счетом 4:2 в пользу французов.

Макрон привезет престарелую жену на футбол в Москву

Макрон привезет престарелую жену на футбол в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.

Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России

Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Сборная Франции впервые с 2006 года пробилась в финал чемпионата мира по футболу.

Месси покидает Россию: Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018

Месси покидает Россию: Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018
 На чемпионате мира по футболу состоялся первый матч плей-офф. Сборная Франции, обыграв команду Аргентина, сумела пробиться в четвертьфинал.   Матч, прошедший на стадионе "Казань-Арена", завершился со счетом 4:3.

Французы и датчане разочаровали "Лужники"

Французы и датчане разочаровали "Лужники"
Сборная Франции провела матч против команды Дании в рамках ЧМ-2018.

Познер публично отказался петь гимн России

Познер публично отказался петь гимн России
Известный телеведущий сделал ряд неожиданных заявлений. Журналист объяснил, почему не любит исполнять гимн нашей страны. Владимир Познер, который обычно сам задает собеседникам щекотливые вопросы, решил раскрыть некоторые свои секреты.

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