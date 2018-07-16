Триумф сборной Франции на ЧМ-2018 обернулся трагедией
Торжества по поводу завоеванного звания чемпионов мира национальной командой Франции на родине футболистов не обошлись без жертв. Несмотря на то что полицейские были мобилизованы по всей стране, печальных инцидентов избежать не удалось.
Как сообщают французские СМИ, 42-летний мужчина разбился, когда на радостях прыгнул в канал. Другой болельщик, житель Сен-Фили, празднуя победу, врезался на машине в дерево.
Вечером 15 июля во Франции дежурили 63,5 тысячи полицейских, 46,5 тысячи жандармов и 44 тысячи пожарных. Тем не менее несколько инцидентов произошло в Париже, Марселе и Леоне.
Трое детей в возрасте от трех до шести лет получили серьезные травмы – их сбил мотоцикл. В тяжелом состоянии находится молодая женщина, которая вместе с друзьями ехала на тракторе. Она вывалилась из кузова и попала под колеса, пишет Le Monde.
Напомним, что сборная Франции 15 июня на московском стадионе "Лужники" встретилась в финальном матче ЧМ-2018 с командой Хорватии. Французы выиграли со счетом 4:2 и второй раз за всю историю стали чемпионами мира.
Чемпионат завершен, уже подводятся его итоги, передает Пятый канал. Как сообщается, 64 матча ЧМ-2018 на стадионах посмотрели три миллиона человек. Финальная игра, которая прошла накануне в Москве, собрала 78 тысяч болельщиков.
Чемпионат мира по футболу никого не оставил равнодушным, в том числе лидеров государств и мировых звезд. Мундиаль назван лучшим за всю историю чемпионатов – это признали не только в ФИФА, об этом заявили болельщики. Многие признались, что не хотят покидать Россию.
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