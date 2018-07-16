Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад
Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, как отмечают издания, и не возражали против такой несправедливости. Президент Франции праздновал победу, а лидер Хорватии достойно приняла поражение и даже целовала трофей, пишет британская The Sun.
Газета признает, что это была небольшая недоработка: вскоре зонты достались всем, об этом с опозданием позаботились сотрудники ФИФА. Впрочем, на фотографиях видно, что и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, до того как его подчиненные исправили досадную оплошность, воспользовался возможностью прогуляться под президентским зонтиком.
Only Putin gets an umbrella. ��������— Omo Ojeomogha (@OmoFizzy) 15 июля 2018 г.
So Macron and Kolinda can stay wet. #WorldCupFinal pic.twitter.com/y6PjVbSec3
Тем временем футболисты публикуют в соцсетях видеоролики своих встреч с президентами. Владимир Путин с лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович посетили раздевалки финалистов по завершении матча.
А игроки сборной Франции посвятили президенту России кричалку. На видео запечатлен момент, когда президент Хорватии поздравляет Францию с победой, обнимает игроков своей сборной, а французские футболисты прыгают и поют "Путин, хэй-хэй-хэй". Глава ФИФА сопровождает зажигательный танец аплодисментами.
Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.— Goal (@goal) 16 июля 2018 г.
There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final
Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B
Сборная Франции 15 июня на московском стадионе "Лужники" встретилась в финальном матче ЧМ-2018 с командой Хорватии. Французы выиграли со счетом 4:2 и второй раз за всю историю стали чемпионами мира.
Мундиаль завершен, уже подводятся его итоги. Как писали Dni.Ru, 64 матча ЧМ-2018 на стадионах посмотрели три миллиона человек. Финальная игра, которая прошла накануне в Москве, собрала 78 тысяч болельщиков.
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