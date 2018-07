Сухой Путин на финале ЧМ возмутил Запад

Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович, как отмечают издания, и не возражали против такой несправедливости. Президент Франции праздновал победу, а лидер Хорватии достойно приняла поражение и даже целовала трофей, пишет британская The Sun.

Газета признает, что это была небольшая недоработка: вскоре зонты достались всем, об этом с опозданием позаботились сотрудники ФИФА. Впрочем, на фотографиях видно, что и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, до того как его подчиненные исправили досадную оплошность, воспользовался возможностью прогуляться под президентским зонтиком.

Only Putin gets an umbrella. So Macron and Kolinda can stay wet. #WorldCupFinal pic.twitter.com/y6PjVbSec3

Тем временем футболисты публикуют в соцсетях видеоролики своих встреч с президентами. Владимир Путин с лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович посетили раздевалки финалистов по завершении матча.

А игроки сборной Франции посвятили президенту России кричалку. На видео запечатлен момент, когда президент Хорватии поздравляет Францию с победой, обнимает игроков своей сборной, а французские футболисты прыгают и поют "Путин, хэй-хэй-хэй". Глава ФИФА сопровождает зажигательный танец аплодисментами.

Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.



There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final



Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B