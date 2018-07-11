Макрон привезет престарелую жену на футбол в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч чемпионата мира по футболу. Компанию французскому лидеру составит его 65-летняя жена Брижит, передает сетевое издание m24.ru.
Заключительная игра мундиаля пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля. Франция уже обеспечила себе место в финале, соперник команды Дидье Дешама определится 11 июля в матче Хорватия – Англия.
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