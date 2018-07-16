Pussy Riot изменили внешность ради провокации на ЧМ
Арт-группа Pussy Riot готовила свою акцию целую неделю. Участникам провокации пришлось приобрести паспорта болельщиков. Они разработали план, чтобы во время финального матча чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии пробраться как можно ближе к кромке поля.
Для этого Петру Верзилову, мужу активистки арт-группы Надежды Толоконниковой, пришлось сделать уставную прическу. Девушки использовали парики, чтобы скрыть яркий цвет волос. Они планировали переодеться в форму полицейских в туалете стадиона.
Активисты Pussy Riot пишут в соцсетях, что акция должна была привлечь внимание к ситуации в России. Они требуют освободить всех "политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране", сообщает Ura.ru.
Тем временем в интернете появилось видео допроса участников акции. Стражи порядка пытаются выяснить у нарушителей, откуда у них форменная одежда, спрашивают, понимают ли они, что за их выходку на Россию будет наложен штраф со стороны Международной федерации футбола.
Напомним, что участники скандальной группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ-2018. Игру сборных Франции и Хорватии пришлось прервать на две минуты, пока выдворяли хулиганов. Матч завершился победой французов со счетом 4:2.
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