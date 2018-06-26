Французы и датчане разочаровали "Лужники"

Сборная Франции провела матч против команды Дании в рамках ЧМ-2018. Игра прошла на столичном стадионе "Лужники".
За 90 минут игры ни одной из команд не удалось забить мяч. Этот матч стал первым на чемпионате, завершившимся нулевой ничьей. Болельщиков такая игра разочаровала.
Обе сборные вышли в плей-офф турнира. Франция заняла первое место в группе с семью очками, Дания расположилась на второй строчке.
4-й подряд аншлаг в "Лужниках" ��#DENFRA pic.twitter.com/iv0q85nyBG— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.
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