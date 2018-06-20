Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии

В соцсетях и южноамериканских СМИ стала распространяться видеозапись, на которой запечатлено некрасивое поведение бразильских болельщиков по отношению к нашим соотечественницам на ЧМ-2018. Они учат молодых женщин похабной фразе на португальском языке.



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