Оскорбивших россиянок фанатов накажут в Бразилии
Не знающие перевода непристойных слов россиянки радостно повторяли за бразильцами оскорбления. Личность одного из хулиганов удалось установить.
Им оказался сотрудник южноамериканской авиакомпании из Сан-Паулу Фелипе Уилсон. Дерзкая выходка дорого обойдется мужчине. За неподобающее поведение он будет уволен, передает информационный портал UOL.
Примечательно, что это не единственный подобный случай. Ранее в Сети появился другой ролик, на котором несколько бразильцев учат кричалке про "розовую вагину" россиянку в центре Москвы. Девушка, не понимая смысла, повторяла слова за бразильцами.
На родине фанатов подобные инциденты вызвали возмущение. Виновники произошедшего извинились за свое поведение.
Напомним, ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня
по 15 июля.
Церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня на московском стадионе
"Лужники". Мундиаль проводится на 12
стадионах в 11 городах. Наша страна в первый раз в своей истории стала хозяйкой
мирового первенства по футболу.
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