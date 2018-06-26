Обиженные мужчины мстят россиянкам за флирт с иностранцами на ЧМ-2018

В соцсети "ВКонтакте" набирает популярность группа Buceta Rosa. В нем оскорбленные парни жестко критикуют поведение российских девушек на мундиале.

Название группы происходит от одноименной песенки, которую для ролика спели бразильские фанаты вместе с не владеющей португальским языком россиянкой. При этом речь там не о розах, а о "розовой вагине".

Большинство участников сообщества – выходцы из южных регионов нашей страны. При этом они настроены зло и по-боевому. Примечательно, что подписчики не считают бразильца виноватым в неудачной шутке, а вот юной россиянке от блюстителей морали достается крепко.

"Ей и надо было по морде дать. На девушку руку поднимать ни в коем случае нельзя, но это не девушка, а тупая дырка в женском теле, как многие. Не надо сильно бить – "леща" достаточно, чтобы унизить!" – написал свое мнение один из фолловеров. Ролики с россиянками, которые танцуют и флиртуют с иностранными болельщиками, судя по всему, не на шутку обидели российских мужчин. Под каждым из них – резкое осуждение девушек и призывы учить таких "распутниц" уму-разуму.

Некоторые даже хвалятся, что проводят уличные акции по пристыжению девушек. В ход идут разные методы: их толкают, позорят, кто-то даже обливает зеленкой. При этом активисты сами свои действия на камеру не снимают, чтобы потом их жертва не смогла предоставить в полиции доказательства.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала психолог Анна Брук. По ее мнению, подобные доцивилизационные алгоритмы – вещь очень живучая и глубоко в подсознании ее можно обнаружить у всех народов мира, независимо от степени их культурного развития. "Обратите внимание, что ревнуют наши парни девушек, а не наоборот. Почему так? А потому, что архаическая племенная мораль не видит проблемы в измене мужчины… То есть женская измена – это "кража общего ресурса", – цитирует эксперта "Московский Комсомолец".