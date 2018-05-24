Роналдиньо поможет сборной России выйти в плей-офф

Звезда бразильского футбола Роналдиньо поделился ценными советами с российской сборной. Он подсказал, что нужно делать команде, чтобы выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира.

Главное – хорошо начать. Стартовые матчи Кубка мира покажут, как команда проявит себя в дальнейшем, уверен Роналдиньо. Легенда мирового футбола оценила перспективы нашей сборной на ЧМ-2018 в интервью российским журналистам.

"Я видел несколько игр, которые Россия провела в преддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игроках вашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно", – признался виртуоз мяча.

По словам Роналдиньо, не слишком оптимистичные прогнозы для России как для хозяйки чемпионата могут поменяться, если она удачно стартует на ЧМ. "Россия играет дома. Если ваша сборная хорошо начнет, и у нее будет поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Все, у кого есть опыт участия в таком крупном турнире, знают, как все происходит", – цитируют спортсмена "Известия".

Футболист рассказал о дружбе с Вагнером Лавом и Жо, которые выступали в составе столичного ЦСКА. По словам Роналдиньо, оба игрока хорошо отзывались о России и были здесь счастливы. Правда, жаловались на главную проблему – местный климат. У бразильской звезды тоже были предложения от российских клубов, но как-то не сложилось.

Что касается натурализации бразильца Марио Фернандеса, который попал в состав сборной России, то, по мнению Роналдиньо, спортсмен имеет право на такой выбор. Наверное, у Марио не было возможности играть за Бразилию. Тем не менее он исполнил мечту – выступать на мундиале в составе команды страны, где живет долгое время.

Впечатления от нашей страны у Роналдиньо, который прибыл в Краснодар с акцией в преддверии ЧМ-2018, самые хорошие. Очевидно, что россияне отлично подготовились к чемпионату. Бразильцы ждут от России только тепла, признался легендарный футболист.