Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018

Санкт-Петербург, Волгоград и Калининград 22 июня принимают матчи чемпионата мира. На поле сойдутся представители квартетов D и E. Подробный обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru.

Бразилия – Коста-Рика, "МАТЧ!", 15:00*

Гости из Америки съехались в Северную столицу. Для сборных Бразилии и Коста-Рики эта встреча будет принципиальной: команды не имеют права на ошибку.

"Избранные" сами загнали себя в ловушку: они сыграли вничью с Швейцарией в первом матче группового этапа чемпионата мира в России. Костариканцы и вовсе уступили сербам, заметно снизив свои шансы на выход в плей-офф. Теперь они занимают последнее место в группе E.

Можно с уверенностью ожидать яркого, техничного и открытого футбола: обеим командам нужно забивать. Тем не менее не исключено, что большую часть матча Коста-Рика проведет в обороне под серьезным давлением желто-зеленых, лишь изредка совершая быстрые контратаки.

Нигерия – Исландия, "МАТЧ!", 18:00

Болельщики из разных стран будут внимательно следить и за матчем в группе D. Исход встречи сборных Исландии и Нигерии в Волгограде позволит определить, какая из команд составит конкуренцию провалившейся Аргентине за выход в плей-офф.

"Наши парни" прославились после прошлого чемпионата Европы. Им удалось дойти до 1/4 финала, что является для команды абсолютным рекордом. Пока и на чемпионате мира Исландия показывает довольно уверенную игру: сборная отстояла боевую ничью с Аргентиной.

Нигерия традиционно показывает неплохие результаты среди африканских стран. Стартовала она не очень уверенно, уступив хорватам со счетом 0:2. Даже ничья практически лишит сборную шансов на продолжение турнира.

Сербия – Швейцария, Первый канал, 21:00

Завершит очередной день мундиаля встреча двух европейских команд. Швейцария, у которой получилось отстоять ничью с Бразилией, сыграет с Сербией.

Последние имеют все шансы повторить успех соседей из Хорватии. Победа позволит сербам рассчитывать на 1/8 финала. Но самый тяжелый матч для команды впереди: им еще предстоит сразиться с Бразилией.

Для швейцарцев матч с "белыми орлами" в Калининграде – хороший шанс вырваться в лидеры группы. Не исключено, что национальная сборная сможет выйти в плей-офф с первого места в квартете E, оставив звездных бразильцев не у дел.

Публикация от Swiss National Football Teams (@nationalteams_sfvasf) 17 Июн 2018 в 4:23 PDT

* – здесь и далее указано московской время