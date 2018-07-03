Неймар стал посмешищем ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермена" Неймар подпортил на мундиале свою спортивную репутацию. Пользователи социальных сетей высмеяли его за симуляцию в матче 1/8 финала против Мексики.

На 71-й минуте игры бразилец оказался на газоне, зажав мяч между стоп. Защитник команды-соперницы Мигель Лаюн подошел и взял мяч, когда Неймар начал кричать и схватился за ногу.

На повторе можно заметить, что мексиканец и впрямь наступил футболисту на ногу. Однако реакция нападающего оказалась излишне бурной, передает "Газета.ru".

Напомним, бразильцы обыграли мексиканцев со счетом 2:0, выйдя в четвертьфинал мирового первенства по футболу. Один из мячей забил Неймар. Голом отметился и Роберто Фирмино.

Добавим, что Неймар отличается взрывным характером. Вокруг него – всегда интриги и скандалы, но на популярность это не влияет.

Публикация от Nj ���� �� neymarjr (@neymarjr) 2 Июл 2018 в 5:01 PDT

Как писали Dni.Ru, летом прошлого года нападающий "Барселоны" подрался на тренировке с Нельсоном Семеду. Неймар был взбешен подкатом, который выполнил против него Семеду.

Он набросился на португальца, но другие игроки все же растащили футболистов. После инцидента Неймар сорвал манишку и покинул поле.

Чемпионат мира – 2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России. Он завершится 15 июля матчем в московских "Лужниках".