Болельщикам разрешили опаздывать на работу во время ЧМ-2018

Жителям Бразилии разрешили приходить на работу попозже во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Иначе из-за разницы во времени с Россией бразильские фанаты не успели бы досмотреть матч, пишет Ura.Ru.
Местные чиновники пошли навстречу футбольным болельщика с одной оговоркой – после чемпионата бразильцам придется отработать то время, которое они провели за просмотром игр.
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