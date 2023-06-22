"Лицо помолодело, тело подтянулось": Ксенофонтова раскрыла секрет своей привлекательности

Звезда рассказала, что обязана своим преображением специальным процедурам.

Елену Ксенофонтову часто называют одной из самых ярких и запоминающихся российских актрис. Звезда сериала "Кухня" восхищает зрителей не только своими киноработами, но и внешним видом. В свои 50 лет Елене удается выглядеть на редкость молодо и привлекательно.

Считается, что знаменитости готовы пойти на все, лишь бы оставаться в форме. В Сети ходит множество рассказов об жестких диетах, изнурительных тренировках и баснословных тратах на услуги пластических хирургов, к которым приходится прибегать артистам ради собственной внешности. Однако Елена Ксенофонтова не относится к числу таких звезд.

В новом интервью актриса рассказала о питании и раскрыла секрет своей привлекательности. В отличие от многих коллег, которые привыкли ограничивать себя, Елена не сидит на диетах и ест много сладкого. При этом звезда осознает опасность такого подхода. Как отмечает телеканал "360", артистка старается сократить потребление сахара, ведь уже ощущает на себе негативные последствия.

Также Елена Ксенофонтова поделилась, что для здоровья и фигуры важно вести активный образ жизни. А красоту лица, по словам актрисы, ей помогают поддерживать процедуры у специалиста и аппаратная косметология.

"Сейчас я получаю массу комплиментов по поводу того, как хорошо выгляжу. Это действительно так, потому что и лицо помолодело, и тело подтянулось", – призналась Ксенофонтова.