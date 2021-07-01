На Ксенофонтову подали в суд после новости об устройстве десятилетней дочери на работу

Бывший муж российской актрисы Елена Ксенофонтовой подал на нее в суд.

Пять лет назад Елена Ксенофонтова со скандалом развелась со своим мужем Александром Рыжих. Пара обвиняла друг друга во всех смертных грехах, в том числе и рукоприкладстве. Актриса уверяет, что у нее есть доказательства насилия со стороны бывшего мужа.

На днях выяснилось, что бывший муж до сих пор не отстал от Елены ксенофонтовой. На этот раз мужчина подал на нее в суд. Отец ее дочери требует снизить размер алиментов.

Ранее актриса рассказывала, что сейчас долг по алиментам от бывшего мужа составляет около миллиона рублей. Судя по всему, такая сумма оказалась неподъемной для бывшего главы семейства.

Напомним, после развода в 2016 году Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих судились на протяжении четырех лет. Мужчина обвинял Елену в мошенничестве. Так они подавали друг на друга в суды. Все это сопровождалось публичным выяснением отношений и скандалами в прессе. Потом пара боролась за права на воспитание общей дочери Софии. Девочка осталась жить с матерью. Сейчас дочери уже десять лет.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Елена Ксенофонтова привезла свою дочь на съемки нового фильма. Как выяснилось, десятилетняя девочка тоже работает в проекте во время каникул.