Шоковое состояние: милосердие звезды "Кухни" Ксенофонтовой обернулось пополнением в семье

Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова обожает животных. Дома у актрисы живет небольшая собака и черный кот. Питомцы, говорит актриса, доставляют ей больше беспокойств, чем дети, но она готова к трудностям.
На днях в семье знаменитости произошло радостное событие. Ксенофонтова приютила крохотную малышку. Елена уже дала имя девочке – Тэффи. Речь идет о котенке, которого артистка подобрала на улице.
Звезда "Кухни" поведала, что пополнение в семье ввергло ее в шоковое состояние. Знаменитость предвидит хлопоты и траты, которыми обернется ее добросердечие. Елена тешит себя надеждой, что Тэффи непородистая. Дворняжки, считает звезда, обычно имеют крепкое здоровье и покладистый характер.
В соцсетях Ксенофонтова показала фото маленькой Тэффи. "Скорее всего помесь", – пришли к выводу поклонники Елены. Ксенофонтовой посоветовали бежать с котенком к ветеринару. Дескать, "брошенка" может быть переносчиком опасных инфекций.
Отметим, Ксенофонтова давно жалуется на дороговизну ветеринарных услуг. К зоодокторам, говорит звезда "Кухни", она ходит как на работу. "То зубы, то рвота, то понос, то загрустил что-то. То вакцинация, то обработка от глистов, то от клещей", – жаловалась знаменитость подписчикам.