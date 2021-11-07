Звезда "Кухни" нанесла удар издевавшемуся над ней бывшему мужу

Развод артистки с адвокатом Александром Рыжих был крайне тяжелым, а суды между ними продолжаются с самого момента расставания. Сначала супруг хотел отобрать у Ксенофонтовой дочь, но тогда она смогла выиграть суд. Этим летом Александр подал новый иск, теперь уже связанный с алиментами. Он хотел в судебном порядке снизить сумму выплат для дочери.
Заявление приняли в сентябре со второй попытки, когда были исправлены все ошибки. Однако слушанье дважды переносили, так как Рыжих не являлся на заседание, которое сам просил организовать. В итоге суд все-таки состоялся, но Александр потерпел поражение. Сумму алиментов не снизили, Елена смогла добиться справедливости для дочери.
Напомним, отношения Ксенофонтовой и Рыжих в браке складывались очень плохо. Вскоре после свадьбы муж начал заниматься домашней тиранией. Он применял насилие в адрес Елены и всячески воздействовал на нее психологически. Под конец отношений артистка даже хотела покончить с собой.
В итоге брак расторгли, супруги продолжают судиться, но общая дочь Софья с отцом общается. Елена относится к этому философски, отмечая, что отношения отца с дочерью – это другое.
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