"Честь Холокоста": Байден ошарашил жителей Израиля

Визит американского лидера Джо Байдена в Израиль обернулся для него двойным позором. Проблемы у 79-летнего политика начались еще в аэропорту. Глава государства не смог найти красную дорожку у себя под ногами. Свидетелями его конфуза стали миллионы телезрителей по всему миру.
Однако потом хозяин Белого дома умудрился переплюнуть этот позор. Во время выступления, посвященного теме геноцида еврейского народа, президент США ошарашил жителей Израиля. Политик перед камерами обещал хранить "честь Холокоста".
Меж тем, Джо Байден поспешил исправить свою оговорку. Со второго раза он все-таки произнес фразу правильно: "ужасы Холокоста".