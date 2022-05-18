Байден опозорился перед публикой из-за дефектов речи – видео

У американского лидера Джо Байдена периодически возникают проблемы памятью и речью. 79-летний политик с завидным постоянством умудряется оконфузиться на публике, забывая какие-то факты или с трудом выговаривая слова.
Очередной провал случился, когда хозяин Белого дома рассказывал о ценностях американского общества. Он опозорился перед людьми, потому что не смог выговорить название собственной страны – США.
Глава государства несколько секунд произносил набор звуков, после чего посмеялся сам над собой, передает URA.ru. Публика президента тоже расхохоталась. Примечательно, что выступление Джо Байдена транслировали центральные телеканалы.