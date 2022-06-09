Байден чуть не рухнул с трапа самолета – видео

Американский лидер Джо Байден в очередной раз опозорился на весь мир. У 79-летнего политика давно наблюдаются проблемы с речевым аппаратом и координацией, периодически он позволяет себе абсолютно неуместные высказывания. Однако на сей раз президента США можно был лишь пожалеть.
Нынешний позор хозяина Белого дома не заслуживал никакой критики, ведь он чуть не рухнул с трапа самолета. Джо Байден оступился, когда поднимался на борт авиалайнера. Соответствующие кадры в прямом эфире показали американские телеканалы. Фрагмент видео с неуклюжим президентом США опубликовал также телеканал "360".
ЧП произошло в среду, 8 июня. Сообщается, что политик направлялся в Лос-Анджелес для участия в саммите. Его борт должен был вылететь из Вашингтона. Однако нормально преодолеть ступеньки трапа самолета Джо Байдену вновь оказалось не под силу.