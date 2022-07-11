В Сети появились новые кадры, доказывающие наркотическую зависимость Хантера Байдена – сына нынешнего американского лидера Джо Байдена. По социальным сетям разлетелось видео, на котором наследник президента США взвешивает запрещенные вещества на электронных весах и курит наркотики в компании проститутки.
Примечательно, что это видео снял сам Байден-младший. Видимо, Хантер, фиксируя свои "подвиги" на камеру, не переживал о том, что может испортить и без того пошатнувшуюся репутацию своего отца. Когда были сделаны эти кадры, неизвестно. Хотя стоит отметить, что некоторое время сын американского лидера проходил лечение от наркозависимости.
Вероятно, в скором времени появятся новые разоблачающие Хантера Байдена материалы, ведь информатор, который передал представителям СМИ ноутбук сына президента США, сказал, что владеет гигабайтами информации. У него есть и фото, и видео, и переписка наследника американского лидера.
Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские военные узнали о причастности сына Джо Байдена к финансированию украинских лабораторий, где создавалось биологическое оружие в рамках программы США. Подробнее об этом писали "Дни.ру".