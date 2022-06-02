Байден может отказаться от санкций против России – CNN

С началом специальной военной операции по защите мирных граждан ДНР и ЛНР от преступного киевского режима его западные партнеры решили оказать на нашу страну санкционное давление. В частности, американский лидер Джо Байден ввел против России энергетическое эмбарго. Более того, Вашингтон потребовал и от Брюсселя поддержать ограничения против Москвы, отказавшись от импорта нефти и газа. Однако, пока в Евросоюзе идут жаркие споры, США могут вовсе отказаться от своей затеи.
Примечательно, что подобного рода намеки сделал сам глава государства. В среду, 1 июня, политик принимал участие в заседании в Белом доме, где обсуждался вопрос нехватки детского питания в США и другие экономические проблемы. Как сообщает американский телеканал CNN, речь также зашла о спецоперации на Украине и энергетическом кризисе.
Джо Байден обратил внимание, что в стране выросли цены на топливо и продовольствие. Фактически он выразил готовность отказаться от санкций против отечественных энергоресурсов, заявив о готовности закупать у России нефть. Политик подчеркнул, что сейчас у США есть возможность импортировать нефть из нашей страны по цене ниже рыночной.
К слову, в это же время члены Евросоюза не могут договориться относительно шестого пакета санкций. Не все страны готовы поддержать новые ограничения против России. В частности, Венгрия выступает против энергетического эмбарго, а Кипр требует разрешить гражданам РФ покупку недвижимости на территории ЕС. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".