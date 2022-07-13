Байден опозорился в ходе визита в Израиль – видео

Американский лидер Джо Байден в очередной раз выставил себя на всеобщее посмешище. 79-летний политик постоянно позорится перед гражданами США, а в среду, 13 июля, закрепил успех в Израиле.
Проблемы у главы государства начались уже в аэропорту Тель-Авива. Политик спустился с трапа самолета и растерялся. Джо Байден оглянулся по сторонам и поинтересовался, что нужно делать дальше. Благо, на помощь президенту США пришла женщина-офицер. Она предложила хозяину Белого дома встать на красную дорожку.
Публичный конфуз американского президента попал на виде. Кадры уже разошлись СМИ. Джо Байден в очередной раз заставил весь мир смеяться над собой.